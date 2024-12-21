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Секреты здорового парения: как себе не навредить в бане

2:01
Здоровье

Баня — это не только приятное времяпрепровождение, но и действенная физиотерапевтическая практика, которая может оказывать положительное влияние на организм. Однако важно помнить о существующих противопоказаниях.

Сауна
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна

К основным противопоказаниям относятся: острый период заболеваний, обострение хронических патологий, желчнокаменная и мочекаменная болезни (жар может вызвать движение камней), любые виды онкологических заболеваний (в этом случае запрещены не только баня, но и любые тепловые процедуры), а также артериальная гипертензия.

С осторожностью к банным процедурам следует подходить людям с варикозным расширением вен. Высокая температура усиливает приток крови к ногам, что может способствовать развитию заболевания. Также лучше отказаться от посещения бани, если имеются кожные заболевания, травмы или раны.

К числу других противопоказаний относится первый и третий триместры беременности, эпилепсию (перепады температуры могут спровоцировать приступ), а также недостаточность сердечной, почечной или печеночной функций и инфекционные болезни.

Чтобы сделать банные процедуры максимально безопасными, необходимо соблюдать несколько простых правил. Не стоит посещать баню с полным желудком или натощак, а также после употребления алкоголя. Важно поддерживать водный баланс, употребляя травяные чаи, домашние компоты или морсы в перерывах между заходами.

Напомним, 25 ноября преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о пользе русской бани. Он отметил, что высокая температура и влажность помогают укрепить сосуды и уменьшить воспалительные процессы в легочной ткани, что делает баню полезной для здоровья при правильном подходе.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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