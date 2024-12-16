Нежелание регулярно удалять зубной камень может привести к потере зубов

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубной камень — это твёрдые минерализованные отложения, образующиеся на поверхности зубов над и под дёснами. Он возникает из-за бактерий в зубном налёте, которые смешиваются с минералами слюны и затвердевают. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ В кабинете стоматолога

Отличие зубного камня от мягкого налёта заключается в его текстуре, плотности и расположении. Камень плотный, пористый и скапливается на шейках зубов, где начинается десна. Его сложно удалить обычной щёткой и другими средствами домашней гигиены, предупредил стоматолог.

Зубной камень становится питательной средой для патогенных микроорганизмов, которые вырабатывают кислоты и токсины, разрушающие эмаль и вызывающие воспаление дёсен, пишет Газета.Ru.

Разрушение эмали происходит не только на видимой части зуба, но и на корнях под десной, что может привести к потере зуба. Поэтому важно регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта.

Кроме кариеса и его осложнений, зубной камень способствует развитию воспалительных заболеваний дёсен, таких как гингивит и пародонтит.

Уточнения

Зубно́й ка́мень — отвердевший зубной налёт, образующийся на поверхности зубов.



Зубной налёт (иногда используется термин «зубная бляшка» как дословный перевод с аналогичного английского термина) — скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах (в том числе и здорового человека).

