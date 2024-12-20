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Уникальные свойства корицы: как эта специя может защитить ваше здоровье

Здоровье
Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Врач-диетолог Наталья Павлюк поделилась неожиданным свойством корицы — она помогает нормализовать уровень сахара в крови. По словам врача, эта пряность способствует профилактике сахарного диабета и помогает поддерживать уровень глюкозы в организме.

"Корица содержит антиоксиданты и пищевые волокна, которые полезны для углеводного обмена", — подчеркнула Павлюк.

Она добавила, что корица часто используется как альтернатива сахару. Вместо сладких добавок люди выбирают корицу, гвоздику или другие приправы, чтобы сделать вкус блюда более насыщенным и полезным.

Другой врач-диетолог, Михаил Гинзбург, ранее говорил о том, что специи, такие как корица и гвоздика, усиливают вкус варенья и наделяют его лечебными свойствами.

Врач Елена Соломатина в сентябре отметила пользу корицы для здоровья сердца, особенно в пожилом возрасте. Среди полезных продуктов она назвала запеченные яблоки с корицей, ореховую халву, курагу и темный шоколад. Она рекомендовала употреблять два запеченных яблока с корицей в день для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в январе нутрициолог Анна Белоусова рассказала о свойствах корицы в борьбе со стрессом. По её словам, правильно приготовленные напитки с корицей помогают справляться с апатией, раздражением и стрессом.

Еще одна рекомендация по использованию корицы поступила от гастроэнтеролога Маргариты Арзуманян. Она советует добавлять эту пряность в чай вместе с яблоками и чабрецом, чтобы усилить полезные свойства напитка. При этом чай нужно пить только через пять минут после заваривания, чтобы он приобрел насыщенный вкус и сохранил максимум полезных веществ.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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