Спасение от вирусов и похмелья: все о силе квашеной капусты

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Квашеная капуста давно заслужила статус народного суперфуда благодаря своей доступности и легкости приготовления в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квашеная капуста

Квашеная капуста — кладезь витаминов C, B, K и U, пробиотиков, железа, фосфора, калия, магния, марганца и клетчатки. По содержанию витамина C она превосходит даже лимоны, что делает ее особенно полезной в сезон вирусов.

Вся польза связана именно с капустой, прошедшей ферментацию. В ходе этого процесса натуральные микроорганизмы преобразуют сахара, содержащиеся в капусте, в молочную кислоту, создавая идеальную среду для размножения полезных бактерий. Именно они обогащают капусту ее характерным вкусом и делают продукт незаменимым для восстановления микробиоты и работы желудочно-кишечного тракта.

Молочнокислые бактерии, активно развивающиеся в капустном соке, способствуют улучшению усвоения пробиотиков.

Кроме того, богатое содержание клетчатки помогает нормализовать работу кишечника, ускоряет усвоение питательных веществ и выведение токсинов, включая радионуклиды. Высокая концентрация витамина C укрепляет иммунитет и сосуды, а молочная кислота способствует регуляции уровня глюкозы в крови — это особенно ценно для людей с диабетом.

Тартроновая кислота, которая содержится в капусте, предотвращает превращение углеводов в жиры, способствуя снижению веса. А рассол, богатый янтарной кислотой, помогает справляться с похмельем, нейтрализуя вредный ацетальдегид.

Однако квашеную капусту следует вводить в рацион постепенно, так как высокая концентрация клетчатки и бактерий может раздражать слизистую органов пищеварения. Этот продукт противопоказан людям с гастритом, язвой, воспалениями поджелудочной железы или желчного пузыря, а также болезнями печени и нарушениями пищеварения.

Кроме того, из-за высокого содержания соли квашеная капуста не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией — она может повышать давление и вызывать отеки.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

