При длительном использовании капли для носа могут вызывать так называемую нафтизиновую зависимость.
Эксперт объяснил, что насморк чаще всего возникает из-за вирусной или бактериальной инфекции, хотя может быть вызван и аллергией. Аллергический ринит бывает сезонным (например, весной или осенью) или постоянным — в случаях, если его провоцируют вещества, с которыми человек сталкивается в быту или на работе, такие как домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, латекс или смолы.
Основной механизм развития насморка — это реакция сосудов на раздражители. Под их воздействием сосуды гиперактивируются, слизистая оболочка отекает, и выделяется обильный жидкий секрет.
Сосудосуживающие капли допустимо применять не более семи дней подряд и только без назначения врача. Если насморк не проходит за неделю, необходимо обратиться к специалисту.
Чрезмерное использование сосудосуживающих капель может привести к развитию нафтизиновой болезни. Это состояние характеризуется привыканием сосудов слизистой оболочки к постоянному спазму. Когда действие капель заканчивается, сосуды чрезмерно расширяются, вызывая сильный отек. Это вынуждает человека снова применять капли, создавая замкнутый круг.
Нафазолин — лекарственное средство, α2-адреномиметик, антиконгестант (средство для сужения сосудов, противоотёчное) для местного применения короткого действия.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.