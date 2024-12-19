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Как сосудосуживающие капли превращаются в зависимость

2:18
Здоровье

При длительном использовании капли для носа могут вызывать так называемую нафтизиновую зависимость.

Медицинский работник закапывает капли в нос
Фото: opentextbc by Технологический институт Британской Колумбии, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Медицинский работник закапывает капли в нос

Причины насморка

Эксперт объяснил, что насморк чаще всего возникает из-за вирусной или бактериальной инфекции, хотя может быть вызван и аллергией. Аллергический ринит бывает сезонным (например, весной или осенью) или постоянным — в случаях, если его провоцируют вещества, с которыми человек сталкивается в быту или на работе, такие как домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, латекс или смолы.

Основной механизм развития насморка — это реакция сосудов на раздражители. Под их воздействием сосуды гиперактивируются, слизистая оболочка отекает, и выделяется обильный жидкий секрет.

Типы капель для носа:

  1. Солевые растворы (натрия хлорид) очищают носовую слизистую механическим путем, удаляя микроорганизмы, слизь и продукты распада.
  2. Сосудосуживающие капли (например, содержащие фенилэфрин, оксиметазолин или ксилометазолин) действуют симптоматически, спазмируя сосуды и временно уменьшая отек.
  3. Антибактериальные капли — уничтожают бактерии.
  4. Препараты для восстановления слизистой оболочки носа.

Сосудосуживающие капли допустимо применять не более семи дней подряд и только без назначения врача. Если насморк не проходит за неделю, необходимо обратиться к специалисту.

Чрезмерное использование сосудосуживающих капель может привести к развитию нафтизиновой болезни. Это состояние характеризуется привыканием сосудов слизистой оболочки к постоянному спазму. Когда действие капель заканчивается, сосуды чрезмерно расширяются, вызывая сильный отек. Это вынуждает человека снова применять капли, создавая замкнутый круг.

Методы лечения:

  • Постепенно снижать дозировку сосудосуживающих капель;
  • Использовать солевые растворы как отвлекающую терапию;
  • Применять капли с глюкокортикостероидами для уменьшения гиперактивности слизистой;
  • Обратиться к физиотерапии или, в крайних случаях, к хирургическому вмешательству.

Уточнения

Нафазолин — лекарственное средство, α2-адреномиметик, антиконгестант (средство для сужения сосудов, противоотёчное) для местного применения короткого действия. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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