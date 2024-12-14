Wildberries убирает аромасредства с полок: что не так с этими товарами

Неправильное использование аромаингаляторов может представлять серьёзную опасность, особенно для детей. Среди возможных последствий врачи называют бронхоспазм и ларингоспазм. В некоторых случаях риск может превысить возможную пользу.
Местные поражения появляются, когда вещества попадают на слизистую оболочку, вызывая воспаление. Более серьёзные случаи включают распространение активных компонентов по всему организму, затрагивая дыхательную и нервную системы, а также микрососудистое русло. По словам врачей, эфирные масла в аромаингаляторах могут вызвать как местные повреждения, так и системные нарушения.
10 декабря стало известно, что Wildberries принял решение снять с продажи популярные среди детей аромаингаляторы. Представители компании заявили, что строго придерживаются законодательства РФ, а также оферты продавцов, в которой указан перечень запрещённых товаров.
В этот же день специалисты клиник "Инвитро" и "Инвитро Северо-Запад" напомнили, что эфирные масла обладают мощным воздействием на организм, и их неправильное использование может быть опасным.
Ключевыми факторами, влияющими на безопасность аромаингалятора, являются концентрация активных веществ и продолжительность их воздействия. Даже относительно безвредные компоненты при частом и неконтролируемом применении способны вызвать серьёзные проблемы, такие как химическое повреждение слизистых оболочек, сильное головокружение и тошноту.
Эти симптомы часто обусловлены негативным воздействием паров на печень и желчный пузырь. Поэтому важно не только знать состав аромаингалятора, но и понимать, как его компоненты взаимодействуют между собой и как они могут повлиять на организм ребёнка.
Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.