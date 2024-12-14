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Wildberries убирает аромасредства с полок: что не так с этими товарами

1:58
Здоровье

Неправильное использование аромаингаляторов может представлять серьёзную опасность, особенно для детей. Среди возможных последствий врачи называют бронхоспазм и ларингоспазм. В некоторых случаях риск может превысить возможную пользу.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Местные поражения появляются, когда вещества попадают на слизистую оболочку, вызывая воспаление. Более серьёзные случаи включают распространение активных компонентов по всему организму, затрагивая дыхательную и нервную системы, а также микрососудистое русло. По словам врачей, эфирные масла в аромаингаляторах могут вызвать как местные повреждения, так и системные нарушения.

10 декабря стало известно, что Wildberries принял решение снять с продажи популярные среди детей аромаингаляторы. Представители компании заявили, что строго придерживаются законодательства РФ, а также оферты продавцов, в которой указан перечень запрещённых товаров.

В этот же день специалисты клиник "Инвитро" и "Инвитро Северо-Запад" напомнили, что эфирные масла обладают мощным воздействием на организм, и их неправильное использование может быть опасным.

Ключевыми факторами, влияющими на безопасность аромаингалятора, являются концентрация активных веществ и продолжительность их воздействия. Даже относительно безвредные компоненты при частом и неконтролируемом применении способны вызвать серьёзные проблемы, такие как химическое повреждение слизистых оболочек, сильное головокружение и тошноту.

Эти симптомы часто обусловлены негативным воздействием паров на печень и желчный пузырь. Поэтому важно не только знать состав аромаингалятора, но и понимать, как его компоненты взаимодействуют между собой и как они могут повлиять на организм ребёнка.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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