Энергетики: сколько можно пить без вреда для здоровья

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Энергетики можно употреблять не больше 250 мл в сутки, заявила гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики София Кардашова. По ее словам, превышение этой дозы, особенно в сочетании с физическими нагрузками, опасно для сердца.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

"Допустимо употреблять не более 250 мл энергетика в сутки. Кроме того, ни в коем случае не совмещать прием энергетика и физические нагрузки, так как это огромная нагрузка на сердце", — отметила врач.

Энергетические напитки увеличивают частоту сердечных сокращений и поднимают артериальное давление. Чем больше выпито, тем сильнее эффект, пояснила Кардашова. Она также порекомендовала не превышать дозу в два-три энергетика в неделю и обязательно давать организму время для восстановления.

Этой весной кандидат медицинских наук Ашот Григорьян также предостерег от частого употребления энергетиков. По его словам, такие напитки стоит пить не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать необратимого вреда для здоровья. Григорьян подчеркнул, что энергетики вызывают привыкание из-за кофеина, таурина и гуараны, входящих в их состав.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — это тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

