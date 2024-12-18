Эти продукты незаметно разрушают ваши зубы: как их избежать

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы сохранить здоровье и красоту улыбки, важно не только правильно ухаживать за зубами, но и внимательно относиться к своему питанию.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ В кабинете стоматолога

Какие продукты вредят зубам

Лимоны, апельсины и свежевыжатые соки имеют низкий уровень pH, что ослабляет зубную эмаль. Регулярное употребление таких продуктов снижает минеральную плотность эмали, что может привести к её эрозии. Это не только ухудшает внешний вид зубов, но и делает их более уязвимыми к повреждениям.

Красное вино — ещё один продукт, который может существенно повредить зубы. Содержащиеся в вине антоцианы (пигменты) и танины способствуют проникновению красящих веществ в пористую структуру эмали. Высокая кислотность вина также увеличивает риск окрашивания зубов.

Опасность механических повреждений

Не стоит открывать семечки или фисташки зубами. Постоянное давление на одни и те же зубы может вызвать появление углублений на эмали и микротрещин. Эти повреждения не только ухудшают эстетику зубов, но и могут потребовать профессиональной реставрации. Зубы мудрости: ещё одна проблема.

Неправильный рост зубов мудрости может вызвать серьёзные проблемы в полости рта. Среди возможных последствий — смещение зубного ряда и развитие инфекций.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.



