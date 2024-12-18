Витамин D и беременность: что важно знать будущей маме

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины задаются вопросом, какие витамины стоит принимать во время беременности.Прием витамина D во время беременности необходим. По поводу профилактической дозы еще идут дискуссии, но диапазон в 600–1,2 тыс. международных единиц в день является безопасным. Если же анализ крови показывает дефицит, назначается повышенная доза. Максимальная безопасная суточная доза для беременных — 2–4 тыс. МЕ в день.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременность

Витамин D необходим для усвоения кальция и фосфора, которые играют ключевую роль в здоровье костей. Кроме того, он регулирует углеводный обмен, поддерживает метаболизм, предотвращает ожирение, способствует синтезу половых гормонов и благотворно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

Исследования показывают, что дефицит витамина D затрагивает до 95% населения России в зависимости от сезона. Даже беременные, принимающие витаминные комплексы и препараты кальция, остаются в группе риска.

Нехватка витамина D у матери может быть связана с осложнениями беременности. Например, существует связь между дефицитом витамина D и повышенным риском гестационного диабета, преэклампсии, а также рождения маловесных детей.

Основной источник витамина D — это кожа, которая синтезирует его под воздействием ультрафиолета. Однако современные рекомендации ограничивают время пребывания на солнце, а использование солнцезащитных кремов снижает синтез на 95–98%.

Есть исследования, указывающие на связь между дефицитом витамина D у беременных и повышенным риском развития заболеваний у детей, таких как астма, аутизм или синдром дефицита внимания. Но эти данные пока требуют дополнительной проверки.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

