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Почему вы зимой чаще страдаете от головных болей

1:24
Здоровье

Зимой многие люди страдают от частых головных болей. Это связано с несколькими причинами, рассказывает заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

Замерзшее лицо
Фото: commons.wikimedia.org by Dargaud, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замерзшее лицо

Одна из главных причин — колебания атмосферного давления зимой, особенно при резких перепадах температур. Спазмы сосудов головного мозга вызывают головные боли.

Также зимой наблюдается дефицит солнечного света, что влияет на выработку витамина D в организме. Недостаток этого витамина снижает уровень серотонина, гормона хорошего настроения и самочувствия. Дефицит серотонина провоцирует головные боли и делает организм более чувствительным к стрессу, пишет Газета.Ru.

Сухой воздух в помещениях из-за работы отопительных систем раздражает слизистую оболочку носа и горла, вызывая головную боль. Обезвоживание организма также негативно сказывается на самочувствии и вызывает болевые ощущения.

Стресс и переутомление усиливаются зимой, увеличивая нагрузку на организм. Холодная погода и короткий световой день приводят к хронической усталости и повышенной чувствительности к болевым ощущениям.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

Атмосфе́рное давле́ние — давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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