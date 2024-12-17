Чем опасны даже лёгкие переохлаждения: cкрытые угрозы холода

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Переохлаждение организма никогда не приводит к хорошему, предупреждают врачи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Снеговик

Особое внимание стоит уделить ногам — они всегда должны быть в тепле, чтобы снизить риск простудных заболеваний. Если вы проведете длительное время на улице при отрицательной температуре, ваш иммунитет ослабнет, а вирусы получат шанс легко проникнуть в организм.

Ещё одна угроза переохлаждения ног — это риск обморожения. Даже небольшие, но регулярные охлаждения могут привести к серьёзным последствиям: обморожению пальцев ног. Оно, в свою очередь, часто вызывает нарушения кровообращения и повреждения кожи на стопах, пальцах и голенях.

Чтобы избежать подобных проблем, одевайтесь по погоде, особенно зимой. Немаловажна и правильная обувь: выбирайте модели посвободнее, чтобы ноги оставались подвижными. Это поможет сохранить тепло и избежать стеснения, которое ухудшает кровообращение.

Зимой особенно важно носить обувь с меховой подкладкой. Такие сапоги обеспечат дополнительную защиту и комфорт даже в сильные морозы.

Уточнения

Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο «снизу, под» + θέρμη «тепло»), переохлаждение — состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C).

