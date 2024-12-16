Что есть, чтобы успокоить нервы: лучшие и худшие продукты при стрессе

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс влияет не только на наше настроение, но и на выбор еды, к которому мы склоняемся в такие моменты. Однако не все продукты одинаково полезны для борьбы с напряжением: одни могут помочь, а от других стоит отказаться.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Когда мы переживаем стресс, организм требует быстрых углеводов — сладостей и выпечки, — чтобы восстановить нервную систему. Но такой выбор приносит лишь кратковременное облегчение. Уже через полчаса вы снова ощутите тревогу и напряжение. Поэтому лучше избегать сладкого и мучного, несмотря на соблазн.

Зато орехи станут отличным союзником в борьбе со стрессом. Они содержат магний, который помогает успокоить нервную систему, и белок, обеспечивающий медленное высвобождение энергии. Еще один полезный продукт — бананы. Они богаты серотонином, известным как «гормон счастья», который способствует улучшению настроения.

Кроме того, хорошие варианты перекуса — супы и авокадо. А вот виноград и другие фрукты с высоким содержанием сахара, так же как и кофе, лучше исключить, поскольку они могут резко повысить уровень сахара в крови, что не идет на пользу при стрессе.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

