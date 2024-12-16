Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему пуансеттия — главный цветок зимних праздников
Блонзинг: техника, которая упрощает вашу косметичку
Жестокая варка крабов под угрозой запрета
Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай
Как приготовить маринованную капусту, которая не испортится
Вот как часто вам следует менять подушки на новые
Самое старое огнестрельное оружие США найдено в Аризоне
Спрос на работников ресторанной сферы увеличился на 45% в России
Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем

Что есть, чтобы успокоить нервы: лучшие и худшие продукты при стрессе

1:16
Здоровье

Стресс влияет не только на наше настроение, но и на выбор еды, к которому мы склоняемся в такие моменты. Однако не все продукты одинаково полезны для борьбы с напряжением: одни могут помочь, а от других стоит отказаться.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Когда мы переживаем стресс, организм требует быстрых углеводов — сладостей и выпечки, — чтобы восстановить нервную систему. Но такой выбор приносит лишь кратковременное облегчение. Уже через полчаса вы снова ощутите тревогу и напряжение. Поэтому лучше избегать сладкого и мучного, несмотря на соблазн.

Зато орехи станут отличным союзником в борьбе со стрессом. Они содержат магний, который помогает успокоить нервную систему, и белок, обеспечивающий медленное высвобождение энергии. Еще один полезный продукт — бананы. Они богаты серотонином, известным как «гормон счастья», который способствует улучшению настроения.

Кроме того, хорошие варианты перекуса — супы и авокадо. А вот виноград и другие фрукты с высоким содержанием сахара, так же как и кофе, лучше исключить, поскольку они могут резко повысить уровень сахара в крови, что не идет на пользу при стрессе.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Обсудить
Сейчас читают
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Недвижимость
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз Аудио 
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Термоядерная бомба B61. Для кого США везут в Европу смертоносное оружие Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Последние материалы
Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай
Вот как часто вам следует менять подушки на новые
Как приготовить маринованную капусту, которая не испортится
Самое старое огнестрельное оружие США найдено в Аризоне
Спрос на работников ресторанной сферы увеличился на 45% в России
Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем
Любимый парк туристов на Бали закрыт из-за трагического случая
Крупные породы собак, которые требуют строгого контроля
Стресс, посуда или здоровье? Почему кошка не доедает
Три опасных города мира для российских туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.