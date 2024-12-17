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Энергия на весь день: простой фрукт, который удивит вас своими свойствами

1:19
Здоровье

Кофе давно стал утренним ритуалом для многих, но его употребление на голодный желудок может оказаться вредным для здоровья. Однако природа предлагает отличные альтернативы, которые способны зарядить энергией без неприятных последствий.

Исследователи из Университета Аппалачи (США) выяснили, что банан — это натуральный энергетик, способный заменить как кофе, так и синтетические стимуляторы. Этот фрукт богат природным сахаром и обладает уникальным составом, который делает его особенно полезным.

Главное преимущество банана — длительный и плавный энергетический эффект. Если кофе дает кратковременный прилив бодрости, то банан обеспечивает ощущение энергии на протяжении всего дня, постепенно снижая её уровень. Употреблять бананы особенно полезно перед тренировками, физическими нагрузками или просто в качестве перекуса.

Ученые отмечают, что всего два банана могут заменить банку энергетика. Их эффективность обусловлена высоким содержанием витаминов группы B, калия и триптофана — аминокислоты, которая способствует хорошему настроению и качественному сну. Для максимального эффекта специалисты рекомендуют выбирать слегка недозрелые плоды.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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