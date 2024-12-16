Как определить тип кожи головы за 2 минуты

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Если вы мечтаете о здоровых, крепких и блестящих волосах, начните с правильного ухода за кожей головы. Именно её состояние играет ключевую роль в здоровье и красоте локонов.

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Как определить свой тип кожи головы

Тип кожи головы зависит от уровня выработки кожного сала. Чтобы определить, какой у вас тип, обратите внимание на состояние волос и частоту их мытья.

Если у вас жирная кожа головы, волосы требуют мытья ежедневно или раз в два дня, чтобы выглядеть свежими и ухоженными.

Обладатели нормального типа кожи могут позволить себе мыть голову раз в три дня, сохраняя опрятный вид волос.

Сухая кожа головы проявляется в том, что даже через неделю после мытья волосы не теряют чистоты.

Для более точного определения типа кожи можно использовать тест с папиросной бумагой.

Как провести тест

Вымойте голову привычным образом. Через два дня приложите папиросную бумагу к коже головы. Оцените результат:Если на бумаге остаётся небольшое полупрозрачное пятно, у вас нормальный тип кожи.

Явно выраженное жирное пятно указывает на избыточную выработку кожного сала.

Полное отсутствие следов говорит о сухой коже головы.

Этот простой тест поможет вам лучше понять особенности кожи головы и подобрать подходящий уход для здоровья и красоты ваших волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

