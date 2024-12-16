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Как определить тип кожи головы за 2 минуты

1:32
Здоровье » Красота

Если вы мечтаете о здоровых, крепких и блестящих волосах, начните с правильного ухода за кожей головы. Именно её состояние играет ключевую роль в здоровье и красоте локонов.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Как определить свой тип кожи головы

Тип кожи головы зависит от уровня выработки кожного сала. Чтобы определить, какой у вас тип, обратите внимание на состояние волос и частоту их мытья.

Если у вас жирная кожа головы, волосы требуют мытья ежедневно или раз в два дня, чтобы выглядеть свежими и ухоженными.
Обладатели нормального типа кожи могут позволить себе мыть голову раз в три дня, сохраняя опрятный вид волос.

Сухая кожа головы проявляется в том, что даже через неделю после мытья волосы не теряют чистоты.
Для более точного определения типа кожи можно использовать тест с папиросной бумагой.

Как провести тест

  1. Вымойте голову привычным образом.
  2. Через два дня приложите папиросную бумагу к коже головы.
  3. Оцените результат:Если на бумаге остаётся небольшое полупрозрачное пятно, у вас нормальный тип кожи.

Явно выраженное жирное пятно указывает на избыточную выработку кожного сала.
Полное отсутствие следов говорит о сухой коже головы.

Этот простой тест поможет вам лучше понять особенности кожи головы и подобрать подходящий уход для здоровья и красоты ваших волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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