Если вы мечтаете о здоровых, крепких и блестящих волосах, начните с правильного ухода за кожей головы. Именно её состояние играет ключевую роль в здоровье и красоте локонов.
Тип кожи головы зависит от уровня выработки кожного сала. Чтобы определить, какой у вас тип, обратите внимание на состояние волос и частоту их мытья.
Если у вас жирная кожа головы, волосы требуют мытья ежедневно или раз в два дня, чтобы выглядеть свежими и ухоженными.
Обладатели нормального типа кожи могут позволить себе мыть голову раз в три дня, сохраняя опрятный вид волос.
Сухая кожа головы проявляется в том, что даже через неделю после мытья волосы не теряют чистоты.
Для более точного определения типа кожи можно использовать тест с папиросной бумагой.
Явно выраженное жирное пятно указывает на избыточную выработку кожного сала.
Полное отсутствие следов говорит о сухой коже головы.
Этот простой тест поможет вам лучше понять особенности кожи головы и подобрать подходящий уход для здоровья и красоты ваших волос.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.