Утренний стакан воды: полезная привычка или вред для пищеварения

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует популярное мнение, что утренний стакан воды помогает улучшить пищеварение.

Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода со льдом

Влияет ли утренняя вода на пищеварение

Употребление воды перед завтраком зачастую вызывает дискомфорт в животе, особенно если выпивать её в избыточных количествах. Например, людям с гастроэзофагеальным рефлюксом стоит быть особенно внимательными и ограничивать потребление воды во время приёма пищи.

Утренняя вода: в чём её польза

Несмотря на спорное влияние на пищеварение, вода натощак может стать полезной привычкой. Вода помогает увлажнить организм, поддерживать работу почек и ускорять выведение токсинов.

Индивидуальный подход – залог здоровья

Подводя итог, стакан воды натощак не является универсальным решением для нормализации пищеварения, но может положительно повлиять на общее состояние.

"Важно слушать своё тело и ориентироваться на его сигналы"

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

