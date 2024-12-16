Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай
Вот как часто вам следует менять подушки на новые
Как приготовить маринованную капусту, которая не испортится
Самое старое огнестрельное оружие США найдено в Аризоне
Спрос на работников ресторанной сферы увеличился на 45% в России
Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем
Любимый парк туристов на Бали закрыт из-за трагического случая
Крупные породы собак, которые требуют строгого контроля
Стресс, посуда или здоровье? Почему кошка не доедает

Утренний стакан воды: полезная привычка или вред для пищеварения

0:59
Здоровье

Существует популярное мнение, что утренний стакан воды помогает улучшить пищеварение.

Вода со льдом
Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода со льдом

Влияет ли утренняя вода на пищеварение

Употребление воды перед завтраком зачастую вызывает дискомфорт в животе, особенно если выпивать её в избыточных количествах. Например, людям с гастроэзофагеальным рефлюксом стоит быть особенно внимательными и ограничивать потребление воды во время приёма пищи.

Утренняя вода: в чём её польза

Несмотря на спорное влияние на пищеварение, вода натощак может стать полезной привычкой. Вода помогает увлажнить организм, поддерживать работу почек и ускорять выведение токсинов. 

Индивидуальный подход – залог здоровья

Подводя итог, стакан воды натощак не является универсальным решением для нормализации пищеварения, но может положительно повлиять на общее состояние.

"Важно слушать своё тело и ориентироваться на его сигналы"

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Садоводство, цветоводство
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами Аудио 
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Последние материалы
Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай
Вот как часто вам следует менять подушки на новые
Как приготовить маринованную капусту, которая не испортится
Самое старое огнестрельное оружие США найдено в Аризоне
Спрос на работников ресторанной сферы увеличился на 45% в России
Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем
Любимый парк туристов на Бали закрыт из-за трагического случая
Крупные породы собак, которые требуют строгого контроля
Стресс, посуда или здоровье? Почему кошка не доедает
Три опасных города мира для российских туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.