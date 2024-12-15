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Правда о мандаринах: 3 продукта, которые нельзя с ними сочетать

1:15
Здоровье

Мандарины — вкусный и полезный фрукт, но их употребление с некоторыми продуктами может нанести серьезный вред здоровью. Ниже расскажем, с чем лучше не совмещать мандарины.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Опасные сочетания с мандаринами

  • Мандарины и молоко
    Не рекомендуется есть мандарины вместе с молоком. Органические фруктовые кислоты из мандаринов вступают в реакцию с молочным белком — казеином. Это может привести к повышенному газообразованию и неприятным ощущениям в желудке.
  • Мандарины с мясом или рыбой
    Сочетание мандаринов с мясными и рыбными блюдами тоже может стать причиной неприятностей. Такой микс способен провоцировать гнилостные процессы в кишечнике, что скажется на работе пищеварительной системы.
  • Мандарины и алкоголь
    Особое внимание стоит уделить сочетанию мандаринов с алкоголем. Алкоголь повышает проницаемость сосудов, что может усилить риск аллергической реакции. Такой "дуэт" способен не только вызвать дискомфорт, но и стать угрозой для вашего здоровья.

Мандарины — это отличный фрукт, если употреблять его правильно. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться их вкусом без вреда для организма.

Уточнения

Мандари́н (лат Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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