Холодильник или микробный рай: почему важно остудить еду

Вы наверняка слышали, что горячую еду не стоит сразу ставить в холодильник. Но что будет, если нарушить это правило.
Когда горячая еда попадает на полку, температура внутри холодильника резко повышается. Это заставляет компрессор работать на пределе, чтобы восстановить нужные показатели.
Кроме того, горячая пища вызывает образование конденсата. Влага оседает на стенках и продуктах, повышая влажность внутри камеры. Это может привести к ухудшению качества хранимых продуктов и сокращению срока их хранения.
Горячая пища в холодильнике — идеальная среда для размножения бактерий. Температура в диапазоне 30-40 градусов ускоряет активность патогенных микроорганизмов. Даже после остывания такая еда может стать небезопасной для употребления.
К тому же, конденсат меняет структуру блюд. Хрустящие блюда становятся мягкими, а супы — водянистыми.
И, наконец, продукты, соприкасающиеся с конденсатом, быстрее портятся и теряют вкусовые качества.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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