Холодильник или микробный рай: почему важно остудить еду

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы наверняка слышали, что горячую еду не стоит сразу ставить в холодильник. Но что будет, если нарушить это правило.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

Чем это грозит вашему холодильнику

Когда горячая еда попадает на полку, температура внутри холодильника резко повышается. Это заставляет компрессор работать на пределе, чтобы восстановить нужные показатели.

Последствия такого нарушения очевидны:

Рост затрат на электроэнергию. Устройство начинает потреблять больше энергии.

Снижение срока службы техники. Постоянная перегрузка изнашивает компрессор.

Кроме того, горячая пища вызывает образование конденсата. Влага оседает на стенках и продуктах, повышая влажность внутри камеры. Это может привести к ухудшению качества хранимых продуктов и сокращению срока их хранения.

Как страдает сама еда

Горячая пища в холодильнике — идеальная среда для размножения бактерий. Температура в диапазоне 30-40 градусов ускоряет активность патогенных микроорганизмов. Даже после остывания такая еда может стать небезопасной для употребления.

К тому же, конденсат меняет структуру блюд. Хрустящие блюда становятся мягкими, а супы — водянистыми.

И, наконец, продукты, соприкасающиеся с конденсатом, быстрее портятся и теряют вкусовые качества.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

