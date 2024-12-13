Косметичка для отдыха в горах: что вам понадобится зимой?

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт рассказала, какие косметические средства защитят вашу кожу от холода, ветра и солнечных лучей на отдыхе в горах.

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Зимний воздух, особенно на высоте, может быть очень агрессивным к нашей коже. Функциональную косметику нужно выбрать правильно. Доктор биологических наук и эксперт бренда натуральной косметики Николай Ковалёв рассказал, что нужно взять с собой.

Увлажняющий крем для лица

Это основной продукт, который вы должны взять в поездку в горы. Выбирайте крем с более плотной текстурой, который содержит активные увлажнители, такие как экстракт трепанга с регенерирующими свойствами или гиалуроновая кислота, и обеспечивает глубокое каскадное увлажнение.

SPF-защита

Солнце в горах намного агрессивнее, чем на самом жарком прибрежном курорте, так как мы ближе к нему физически. Снег же отражает лучи и усиливает их воздействие на кожу. Поэтому средства с SPF необходимы во время зимнего отдыха. Выбирайте кремы, которые защищают не только от UVA, но и от UVB. Защитный фактор должен быть 30 и выше.

Бальзам для губ

Кожа губ намного тоньше кожи лица. Это делает их более уязвимыми к внешним воздействиям, и именно поэтому в холодную погоду губы легко трескаются и пересыхают. Лучше взять с собой в горы бальзам для губ на основе натуральных восков, масел и экстрактов, пантенола, которые обеспечивают глубокое увлажнение и защиту от ветра. Отлично будет, если в составе еще и SPF-защита будет присутствовать.

Увлажняющий крем для тела

Тело тоже нуждается в защите от обезвоживания. Увлажняющий крем или молочко для тела с питательными ингредиентами поможет избежать неприятных ощущений. Крем-баттер с высоким содержанием биодоступных фосфолипидов будет отличным спутником в путешествии.

Освежающий крем для ног

В горах особенно сильно увеличивается нагрузка на ноги: постоянные физические активности и тяжёлые ботинки дадут о себе знать. Возьмите с собой крем, который поможет увлажнить и снять усталость с ног. Сыворотка или концентрат Положите в косметичку сыворотку для лица с увлажняющим и успокаивающим действием. Например ту, которая содержит антиоксиданты, (витамин C или E), пишет metro. ru.

Маска для лица

Тканевые маски помогут освежить кожу как после длительного перелета или дня, проведённого на природе. Возьмите увлажняющие или восстанавливающие маски, которые помогут снять раздражение.

Уходовые средства за волосами

Сухой воздух, разница температур, тёплые головные уборы, а иногда и защитные шлемы, могут навредить вашим волосам. Возьмите с собой увлажняющий шампунь и кондиционер, которые помогут сохранить здоровье ваших волос. Постарайтесь не пользоваться стайлерами.

Уточнения

Го́ры (горные системы) — сильно расчленённые части суши, значительно, на 500 метров и более, приподнятые над прилегающими равнинами.

