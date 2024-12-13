Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Живописная итальянская деревня, которая всегда манит туристов
Сочные котлетки из трески: добавьте в них немного белого хлеба и молока для нежности, а зелени — для яркости
Без химии: эффективный способ избавиться от известкового налёта на кране
Мерьем Узерли рассказала, что делать женщине, если мужчина её унижает
Какие ошибки вы совершаете при сушке волос феном
Физические упражнения полезны не только для тела, но и для мозга
Натуральная защита: 5 растений против мышей на вашем участке
Почему итальянские бабушки удивляют туристов своей красотой

Косметичка для отдыха в горах: что вам понадобится зимой?

3:11
Здоровье

Эксперт рассказала, какие косметические средства защитят вашу кожу от холода, ветра и солнечных лучей на отдыхе в горах.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Зимний воздух, особенно на высоте, может быть очень агрессивным к нашей коже. Функциональную косметику нужно выбрать правильно. Доктор биологических наук и эксперт бренда натуральной косметики Николай Ковалёв рассказал, что нужно взять с собой.

Увлажняющий крем для лица

Это основной продукт, который вы должны взять в поездку в горы. Выбирайте крем с более плотной текстурой, который содержит активные увлажнители, такие как экстракт трепанга с регенерирующими свойствами или гиалуроновая кислота, и обеспечивает глубокое каскадное увлажнение.

SPF-защита

Солнце в горах намного агрессивнее, чем на самом жарком прибрежном курорте, так как мы ближе к нему физически. Снег же отражает лучи и усиливает их воздействие на кожу. Поэтому средства с SPF необходимы во время зимнего отдыха. Выбирайте кремы, которые защищают не только от UVA, но и от UVB. Защитный фактор должен быть 30 и выше.

Бальзам для губ

Кожа губ намного тоньше кожи лица. Это делает их более уязвимыми к внешним воздействиям, и именно поэтому в холодную погоду губы легко трескаются и пересыхают. Лучше взять с собой в горы бальзам для губ на основе натуральных восков, масел и экстрактов, пантенола, которые обеспечивают глубокое увлажнение и защиту от ветра. Отлично будет, если в составе еще и SPF-защита будет присутствовать.

Увлажняющий крем для тела

Тело тоже нуждается в защите от обезвоживания. Увлажняющий крем или молочко для тела с питательными ингредиентами поможет избежать неприятных ощущений. Крем-баттер с высоким содержанием биодоступных фосфолипидов будет отличным спутником в путешествии.

Освежающий крем для ног

В горах особенно сильно увеличивается нагрузка на ноги: постоянные физические активности и тяжёлые ботинки дадут о себе знать. Возьмите с собой крем, который поможет увлажнить и снять усталость с ног. Сыворотка или концентрат Положите в косметичку сыворотку для лица с увлажняющим и успокаивающим действием. Например ту, которая содержит антиоксиданты, (витамин C или E), пишет metro. ru.

Маска для лица

Тканевые маски помогут освежить кожу как после длительного перелета или дня, проведённого на природе. Возьмите увлажняющие или восстанавливающие маски, которые помогут снять раздражение.

Уходовые средства за волосами

Сухой воздух, разница температур, тёплые головные уборы, а иногда и защитные шлемы, могут навредить вашим волосам. Возьмите с собой увлажняющий шампунь и кондиционер, которые помогут сохранить здоровье ваших волос. Постарайтесь не пользоваться стайлерами.

Уточнения

Го́ры (горные системы) — сильно расчленённые части суши, значительно, на 500 метров и более, приподнятые над прилегающими равнинами. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Недвижимость
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
Последние материалы
Какие ошибки вы совершаете при сушке волос феном
Физические упражнения полезны не только для тела, но и для мозга
Натуральная защита: 5 растений против мышей на вашем участке
Почему итальянские бабушки удивляют туристов своей красотой
Хочет 50 детей от толпы женщин. Как на самом деле живет многожёнец Сухов?
Вам стоит выбросить чёрную пластиковую посуду прямо сейчас! Это может быть опасно для жизни
Восхитительно-нежный десерт без муки, яиц и выпечки готовится очень быстро и просто
Косметичка для отдыха в горах: что вам понадобится зимой?
Автомобили-конструкторы всё чаще используются в мошеннических схемах
Кассеты с неизданными записями Майкла Джексона нашлись в Калифорнии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.