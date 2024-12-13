Впервые в мире врачи успешно пересадили бьющееся сердце

Хирурги университета в итальянской Падуе впервые в мире успешно пересадили бьющееся сердце.
Операция прошла еще 2 недели назад, с тех пор врачи наблюдали, как себя чувствует 65-летний пациент. С мужчиной все хорошо, а к Рождеству его уже могут выписать домой.
Информация о доноре остается конфиденциальной. Врачи выразили ему большую благодарность.
Отметим, что обычно сердце пересаживают в неподвижном состоянии, чтобы не повредить его.
Пересадка (трансплантация) сердца — хирургическая операция по замене сердца пациента (реципиента) на сердце донора.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.