Впервые в мире врачи успешно пересадили бьющееся сердце

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирурги университета в итальянской Падуе впервые в мире успешно пересадили бьющееся сердце.

Фото: af.mil by Фото ВВС США / Летчик 1-го класса Райан Конрой is licensed under public_domain Хирургическая операция

Операция прошла еще 2 недели назад, с тех пор врачи наблюдали, как себя чувствует 65-летний пациент. С мужчиной все хорошо, а к Рождеству его уже могут выписать домой.

Информация о доноре остается конфиденциальной. Врачи выразили ему большую благодарность.

Отметим, что обычно сердце пересаживают в неподвижном состоянии, чтобы не повредить его.

Уточнения

Пересадка (трансплантация) сердца — хирургическая операция по замене сердца пациента (реципиента) на сердце донора.

