Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить самый трендовый оттенок 2025 года
Как Клеведон вернул туристов
Расслабляет круче, чем массаж: чесатели спины за час зарабатывают 100 долларов
Как яичная скорлупа помогает растениям: короткий список для дачников
Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам
Маршрутка снесла корму яхты стоимостью десятки миллионов
Мошенники начали предлагать работу с лайками через Telegram
Цены кусаются! Во сколько россиянам обойдётся украшение ёлки в этом году?
Бойцы СВО с чистого листа начнут свои кредитные истории

Впервые в мире врачи успешно пересадили бьющееся сердце

0:33
Здоровье

Хирурги университета в итальянской Падуе впервые в мире успешно пересадили бьющееся сердце.

Хирургическая операция
Фото: af.mil by Фото ВВС США / Летчик 1-го класса Райан Конрой is licensed under public_domain
Хирургическая операция

Операция прошла еще 2 недели назад, с тех пор врачи наблюдали, как себя чувствует 65-летний пациент. С мужчиной все хорошо, а к Рождеству его уже могут выписать домой.

Информация о доноре остается конфиденциальной. Врачи выразили ему большую благодарность.

Отметим, что обычно сердце пересаживают в неподвижном состоянии, чтобы не повредить его.

Уточнения

Пересадка (трансплантация) сердца — хирургическая операция по замене сердца пациента (реципиента) на сердце донора. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Садоводство, цветоводство
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
В Израиле массово отменяют выступления российских артистов
Последние материалы
Расслабляет круче, чем массаж: чесатели спины за час зарабатывают 100 долларов
Как яичная скорлупа помогает растениям: короткий список для дачников
Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам
Маршрутка снесла корму яхты стоимостью десятки миллионов
Мошенники начали предлагать работу с лайками через Telegram
Цены кусаются! Во сколько россиянам обойдётся украшение ёлки в этом году?
Бойцы СВО с чистого листа начнут свои кредитные истории
Впервые в мире врачи успешно пересадили бьющееся сердце
Почему россияне продолжают пить даже после праздников
Почему собаки и кошки охотятся на свой хвост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.