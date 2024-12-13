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Факт или вымысел: связь фантомных запахов с инсультом

2:30
Здоровье

Распространился слух о том, что инсульту часто предшествует странный симптом: люди чувствуют несуществующие запахи, например, запах подгоревшего тоста. 

Тосты на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by JurriaanH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тосты на завтрак

Инсульт — это крайне опасное состояние, при котором кровоснабжение определённой области мозга нарушается или значительно снижается.

Это приводит к дефициту кислорода и питательных веществ, что вызывает повреждение мозговой ткани. Симптомы зависят от поражённой области мозга и могут быть очень разнообразными, но часто приводят к таким последствиям, как паралич, нарушения речи или когнитивные ухудшения. Инсульт является одной из ведущих причин смертности в мире, и немногим пациентам удаётся полностью восстановиться.

Запах тоста: городская легенда или реальный симптом

В социальных сетях время от времени появляются сообщения о том, что перед инсультом люди ощущают фантомные запахи, такие как запах подгоревшего тоста. Это утверждение вызывает большой интерес, но эксперты подчёркивают, что научных доказательств прямой связи между фантомными запахами и инсультом нет.

Адъюнкт-профессор кафедры неврологии доктор Эрика Джонс Техасского университета, говорит:

"Фантомный запах не означает, что у вас будет инсульт. На самом деле это явление никак не связано с инсультом".

Похожего мнения придерживается главный невролог Линда Уэнделл больницы Маунт Оберн в Массачусетсе.

"Нет никаких доказательств того, что фантомные запахи являются признаком инсульта".

Реальные симптомы инсульта

Хотя фантомные запахи не указывают на инсульт, у болезни есть множество явных признаков, которые нельзя игнорировать:

  • Внезапный паралич: обычно одной стороны лица, рук или ног;
  • Нарушение речи: человек не может говорить или не понимает обращённую к нему речь;
  • Проблемы с равновесием и ходьбой;
  • Нарушения зрения: чаще всего выпадение части поля зрения одного глаза;
  • Сильная головная боль;
  • Головокружение, часто с ощущением вращения;
  • Необычные вкусовые ощущения или затруднённое глотание;
  • Покалывание или опущение уголков рта.

Эти симптомы — тревожные сигналы, требующие незамедлительного вмешательства. Ранняя диагностика и срочная медицинская помощь могут спасти жизнь.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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