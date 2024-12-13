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В Перми кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

1:45
Здоровье

В Пермском клиническом кардиологическом диспансере кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце 49-летней женщине, страдающей аневризмой восходящей части аорты и дуги аорты. Высокий риск разрыва аорты требовал срочного протезирования, сообщает properm.ru.

Операция по извлечению осколка из сердца
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция по извлечению осколка из сердца

Сложность операции заключалась в необходимости работы на "сухом поле" — без функционирующего аппарата искусственного кровообращения, поскольку от дуги аорты отходят сосуды, питающие головной мозг. Полная остановка кровоснабжения этих сосудов была невозможна, так как привела бы к смерти пациентки в течение пяти минут, а её возобновление после остановки сердца оставило бы её в вегетативном состоянии.

Заведующий кардиохирургическим отделением Алексей Вронский рассказал, что для проведения операции врачи обеспечили перфузию мозга через один брахиоцефальный сосуд и снизили температуру тела пациентки до 24°C. Это позволило защитить внутренние органы, ограничив кровообращение головным мозгом. Далее была проведена реконструкция участка аорты с имплантацией протеза. После этого температуру тела восстановили до 36°C, возобновили кровообращение и завершили операцию. Вся процедура проходила в условиях критического состояния пациентки.

После девятидневного наблюдения и подбора оптимальной схемы лечения женщину выписали из кардиодиспансера. Операция, по сложности сравнимая с трансплантацией сердца, была проведена с высокой точностью и скоростью, что позволило спасти жизнь пациентки

Уточнения

Ао́рта (лат. aorta, др.-греч. ἀορτή) — самый большой непарный артериальный сосуд большого круга кровообращения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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