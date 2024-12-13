Реабилитолог раскрыл, что релаксация может помочь в борьбе с мигренью

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о методах профилактики мигрени, распространённого заболевания среди россиян. Запись программы доступна на платформе "Смотрим", сообщает "Царьград".
Агапкин отметил эффективность специальных техник релаксации для предотвращения головных болей. Он подчеркнул пользу занятий йогой, пилатесом и дыхательных практик, способствующих глубокому расслаблению и восстановлению баланса в организме.
По словам реабилитолога, регулярные умеренные физические нагрузки могут значительно уменьшить частоту и интенсивность мигренозных приступов. Это объясняется комплексным воздействием на организм: нормализацией мышечного тонуса, улучшением кровообращения и снижением уровня стресса.
Сергей Агапкин особо подчеркнул необходимость комплексного подхода к профилактике мигрени, отметив важность контроля физического и эмоционального состояния с помощью специальных практик.
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.