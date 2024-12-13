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Реабилитолог раскрыл, что релаксация может помочь в борьбе с мигренью

Здоровье

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о методах профилактики мигрени, распространённого заболевания среди россиян. Запись программы доступна на платформе "Смотрим", сообщает "Царьград".

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка

Агапкин отметил эффективность специальных техник релаксации для предотвращения головных болей. Он подчеркнул пользу занятий йогой, пилатесом и дыхательных практик, способствующих глубокому расслаблению и восстановлению баланса в организме.

По словам реабилитолога, регулярные умеренные физические нагрузки могут значительно уменьшить частоту и интенсивность мигренозных приступов. Это объясняется комплексным воздействием на организм: нормализацией мышечного тонуса, улучшением кровообращения и снижением уровня стресса.

Сергей Агапкин особо подчеркнул необходимость комплексного подхода к профилактике мигрени, отметив важность контроля физического и эмоционального состояния с помощью специальных практик.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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