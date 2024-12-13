Учёные рассказали, какой напиток помогает снизить тягу к алкоголю

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Кальяри, Стэнфордского университета и других научных учреждений провели эксперимент, который выявил интересное открытие: употребление кофе перед алкоголем может уменьшить удовольствие от алкоголя и снизить желание к нему, сообщает Ulysmedia. kz.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

В рамках эксперимента учёные разделили крыс на несколько групп, чтобы изучить влияние кофеина и алкоголя. Одна группа получала только алкоголь, вторая — алкоголь с кофеином, а третья — препараты, блокирующие рецепторы, влияющие на кофеин. Контрольная группа использовала только воду.

Результаты наблюдения за мозговыми процессами крыс показали, что кофеин значительно снижает выброс дофамина, вызванный алкоголем, что, в свою очередь, снижает удовольствие от его употребления, сообщают исследователи.

Кроме того, было обнаружено, что кофеин предотвращает образование сальсолинола — химического вещества, которое играет ключевую роль в формировании алкогольной зависимости. В результате те, кто пил кофе до алкоголя, получали меньше удовольствия от алкоголя.

Эксперименты также показали, что после 30 минут воздействия кофеина стимуляция дофаминовых нейронов мозга снижается и ожидание удовольствия от алкоголя становится менее заметным. Было также обнаружено, что у крыс, которые не употребляли алкоголь, низкие дозы кофеина блокировали высвобождение дофамина в области мозга.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

