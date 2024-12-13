Травматолог рассказал, чем опасно приобретённое плоскостопие

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Плоскостопие, которое часто ассоциируется со школьными диспансеризациями, также может развиться у взрослых. Среди факторов риска — ожирение, диабет, общее старение организма, беременность, ревматоидный артрит и неподходящая обувь. Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская рассказала об этом изданию "Вести Подмосковья".

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятки

По её словам, при плоскостопии происходит деформация подошвы стопы, когда её свод становится частично или полностью плоским. Самые распространённые симптомы включают касание всей стопы пола, поворот лодыжки внутрь, образование боли и отёка на внутренней стороне лодыжки, боль в её наружной части и невозможность стоять на цыпочках. Эти симптомы обычно усиливаются при нагрузке.

По словам Завадской, плоскостопие может быть как врождённым, так и приобретённым. Оно может развиваться медленно и почти незаметно. Особенно подвержены этому любители повторяющихся высокоударных видов спорта, таких как футбол, и любители бега.

Специалист объяснила, что самая распространённая причина приобретённого плоскостопия во взрослом возрасте — дисфункция сухожилия задней большеберцовой мышцы в голени. Сухожилие проходит позади внутренней кости на лодыжке и прикрепляется под подошвой стопы, помогая удержать свод стопы. Однако иногда оно растягивается и воспаляется в связи с нагрузкой или травмой, что снижает способность поддерживать свод и приводит к развитию плоскостопия. Этот процесс начинается с боли на внутренней стороне стопы и лодыжки.

Если уже ощущаются симптомы развивающегося плоскостопия, необходимо пройти проверку на плантографе — специальном приборе для стоп. Врач посоветует подходящую обувь, скорректирует образ жизни и порекомендует упражнения на укрепление и растяжку.

Уточнения

Плоскосто́пие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.

