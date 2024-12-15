Для повышения рождаемости в России необходимо всего одно условие, которого пока нет

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина в беседе с Pravda.Ru прокомментировала идею курганского губернатора Вадима Шумкова, который считает, что в катастрофическом снижении рождаемости в России виновата идеология общества потребления, которая развивалась в стране последние тридцать лет.

Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ семья на закате

Потёмкина уверена, что для увеличения рождаемости в России необходимо гарантировать гражданам всего одно условие.

"Я считаю, что самое важное — это предсказуемость жизни. Однако в нашей стране нет такой стабильности. Каждые 10 лет мы сталкиваемся с кризисами, вооружёнными конфликтами и другими сложными периодами", — высказала свою точку зрения Потёмкина.

Эксперт напомнила, что с 2007 по 2013–2014 годы было относительно спокойное время, когда люди видели свое будущее, доверяли государству и увеличивали свои сбережения в банках. Банки успешно работали, и Россия достигла фантастического уровня развития. Но, помимо этого, люди хотели быть уверенными в завтрашнем дне.

Однако постоянные тревожные события, о которых мы слышим по телевизору, повышают общую тревожность населения. В таких условиях люди больше заняты выживанием, чем продолжением рода, уверена психолог.

"А если завтра то, что мы слышим, например, по телевизору? Это постоянно какие-то тревожащие события, которые повышают общую тревожность населения. А тревожному населению не до размножения, честно говоря. У тревожного населения первая задача — это выжить, это получить какую- то стабильную работу, стабильный заработок, может быть, открыть какой-то бизнес, который тоже дает стабильный доход, понимать, что меня ждет завтра — строить дом, сажать дерево. А вот сына рожать — очень много тревоги", — заметила Потёмкина.

Но в небезопасной среде, где безопасность является базовой потребностью, ничто живое не стремится размножаться. Самая главная связь — это уверенность в завтрашнем дне, которая снижает человеческую тревогу. Это базовое чувство, которое должно быть основой для всех, заключила психолог.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков предложил идею, которая может стать ключом к решению проблемы низкой рождаемости в России. Шумков убежден, что корень проблемы кроется в идеологии "общества потребления", которая формировалась в течение последних 30 лет. Он считает, что попытки повысить рождаемость за счет материнского капитала и различных пособий не принесут желаемого результата, поскольку главная причина кроется в сознании людей.

Губернатор считает, что в современном обществе потребления дети не являются приоритетом. Наличие детей усложняет процесс потребления, отнимая у родителей время и средства. Поэтому необходимо переосмыслить всю парадигму, по которой мы жили последние десятилетия.

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.



Демографический кризис — резкое изменение численности населения в мире.



Вади́м Миха́йлович Шумко́в (род. 9 марта 1971, Шастово, Курганская область) — российский государственный и политический деятель, губернатор Курганской области с 18 сентября 2019 ( врио 2 октября 2018 — 18 сентября 2019).

