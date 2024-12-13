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Общество потребления ни при чём: поиск причины снижения рождаемости в РФ продолжается

3:12
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил нестандартный подход к решению проблемы низкой рождаемости. Он считает, что в сложившейся ситуации виновата идеология общества потребления, которая формировалась на протяжении последних 30 лет. Попытки стимулировать рождаемость с помощью материнского капитала и других пособий, по мнению Шумкова, не принесут желаемых результатов, поскольку главная проблема кроется в сознании людей.

Семья
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семья

Губернатор считает, что в обществе потребления, которое сложилось в России, дети становятся не нужны, так как они отвлекают от процесса потребления, требуя времени и средств. Поэтому, по мнению губернатора, необходимо пересмотреть всю парадигму, по которой мы жили последние десятилетия.

Ситуацию в беседе с Pravda.Ru прокомментировала Татьяна Потёмкина, системный семейный психолог Центра семейной терапии.

Эксперт считает, что понять губернатора можно. По словам Потёмкиной, у него есть задача по повышению рождаемости, и он ищет способы её решения. Идея "перепрошивки" сознания россиян кажется интересной, но в истории не было примеров быстрого изменения взглядов населения, как это происходило в Северной Корее или других странах с сильным идеологическим влиянием.

Если понимать губернатора правильно, то он предлагает внедрить новые идеологические основы для изменения восприятия мира, уточнила психолог.

"Надо сказать, что во всем мире тенденция и в развитых, и в развивающихся странах к уменьшению деторождения есть. Это объективная тенденция. И эта тенденция не столько связана с обществом потребления, хотя, конечно, краем, какой-то своей частью это тоже включено в идею уменьшенного деторождения. Но, тем не менее, жизнь очень изменилась и потребности людей тоже очень изменились", — заметила Потёмкина.

Эксперт считает, что в конце XX — начале XXI века ценность человеческой жизни существенно возросла. Раньше мы сталкивались с разрушительными войнами и геноцидом, например, в Кампучии. Сейчас вооружённые конфликты тоже есть, но ценность человеческой жизни неуклонно растет, подчеркнула специалист.

"Согласно пирамиде потребностей Маслоу, начальные потребности — это потребности физиологические, потом безопасности, потом принадлежности, а самая высшая потребность — это потребность самореализации. То есть фактически суть человека в том, чтобы реализовать тот талант, те задатки, которые в него заложены. Дети — это, конечно, очень хорошо, это прекрасно, это замечательно. Но долг человека перед собой — это все-таки реализовать себя", — отметила Потёмкина.

Психолог добавила, что некоторые люди находят своё самовыражение воплощение в детях, и это прекрасно. Однако идея губернатора не учитывает эту потребность в самореализации, которая предоставляет современный мир с его огромными возможностями, добавила эксперт.

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.

Демографический переход — длительный период снижения рождаемости и смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений, то есть рост населения останавливается и численность населения стабилизируется естественным образом. 

Вади́м Миха́йлович Шумко́в (род. 9 марта 1971, Шастово, Курганская область) — российский государственный и политический деятель. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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