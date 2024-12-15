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Стало известно, какие продукты лучше всего влияют на здоровье кишечника

1:33
Здоровье

Запечённые яблоки и шампиньоны благотворно влияют на здоровье толстого кишечника, так как являются наиболее полезными продуктами для этого органа. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Устинова.

Запечённые яблоки
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённые яблоки

Она обратила внимание на то, что при запекании яблок в них увеличивается количество пектина — растворимой клетчатки, которая поддерживает здоровье воспалённого кишечника и улучшает его перистальтику. Пектин способствует выводу вредных веществ из организма, улучшает работу кишечника и помогает бороться с запорами. Кроме того, печёные яблоки обладают абсорбирующими свойствами и могут косвенно способствовать снижению веса.

Шампиньоны, в свою очередь, содержат грибную клетчатку, которая плохо усваивается желудочно-кишечным трактом и проходит через толстый кишечник. Грибная клетчатка действует как сорбент, поглощая вредные вещества и выводя их из организма. Шампиньоны также низкокалорийны, что делает их идеальным продуктом для тех, кто хочет похудеть. Более того, грибы не содержат жиров и углеводов, уточняет Газета.Ru.

Устинова также отметила, что шампиньоны поддерживают баланс микрофлоры кишечника, так как клетчатка служит питательной средой для бифидо- и лактобактерий. Таким образом, регулярное употребление этих продуктов может не только улучшить работу кишечника, но и поддержать здоровье организма в целом.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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