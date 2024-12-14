Всем ли людям одинаково полезно выпивать стакан воды перед завтраком?

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стакан воды утром натощак не улучшает пищеварение, а может даже затруднить его. Так считает гастроэнтеролог Алия Усеева из Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Струя воды

По её словам, функция пищеварения запускается при поступлении пищи в желудок, когда вырабатываются слюна и ферменты. Стакан воды сам по себе не влияет на этот процесс. Более того, избыточное потребление воды перед завтраком может затруднить пищеварение.

Врач рекомендует пить жидкость во время еды, а не перед ней. Усеева отмечает, что у каждого человека свои особенности, и это важно учитывать. Например, людям с гастроэзофагеальным рефлюксом лучше ограничить потребление жидкости во время еды, сообщает Газета.Ru.

Среди плюсов употребления воды утром можно выделить увлажнение организма, улучшение работы почек и ускорение вывода токсинов. Таким образом, стакан воды натощак не является универсальным средством для улучшения пищеварения, но может стать полезной утренней привычкой, заключила врач.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.



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