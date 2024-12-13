Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Проблема низкой рождаемости в России носит комплексный характер и связана с множеством факторов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подчёркивает, что попытки государства стимулировать рождаемость с помощью финансовых инструментов не приносят ожидаемых результатов.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

По мнению Шумкова, для улучшения демографической ситуации необходимо пересмотреть информационную повестку и разобраться в причинах, по которым люди не хотят заводить детей. Он считает, что деньги не могут напрямую влиять на демографию, и семья должна хотеть иметь детей независимо от материальных стимулов.

Для решения этой проблемы губернатор предлагает обратиться к психологам, социологам и специалистам, которые смогут проанализировать причины нежелания людей рожать детей.

"Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. Потреблять детей же нельзя. И когда у вас есть дети, потреблять сложнее, потому что надо отвлекаться на них и деньгами, и временем", — сказал Шумков в эфире "ГТРК-Курган".

Он также отмечает, что информационная повестка должна быть перестроена таким образом, чтобы стимулировать рождение детей и формировать общественное мнение о важности продолжения рода.

Уточнения

Вади́м Миха́йлович Шумко́в (род. 9 марта 1971, Шастово, Курганская область) — российский государственный и политический деятель.



О́бщество потребле́ния (англ consumer society) — понятие, обозначающее совокупность общественных отношений, организованных на основе индивидуального потребления, опосредованного рынком.

