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Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны

1:21
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Проблема низкой рождаемости в России носит комплексный характер и связана с множеством факторов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подчёркивает, что попытки государства стимулировать рождаемость с помощью финансовых инструментов не приносят ожидаемых результатов.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

По мнению Шумкова, для улучшения демографической ситуации необходимо пересмотреть информационную повестку и разобраться в причинах, по которым люди не хотят заводить детей. Он считает, что деньги не могут напрямую влиять на демографию, и семья должна хотеть иметь детей независимо от материальных стимулов.

Для решения этой проблемы губернатор предлагает обратиться к психологам, социологам и специалистам, которые смогут проанализировать причины нежелания людей рожать детей.

"Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. Потреблять детей же нельзя. И когда у вас есть дети, потреблять сложнее, потому что надо отвлекаться на них и деньгами, и временем", — сказал Шумков в эфире "ГТРК-Курган".

Он также отмечает, что информационная повестка должна быть перестроена таким образом, чтобы стимулировать рождение детей и формировать общественное мнение о важности продолжения рода.

Уточнения

Вади́м Миха́йлович Шумко́в (род. 9 марта 1971, Шастово, Курганская область) — российский государственный и политический деятель. 

О́бщество потребле́ния (англ  consumer society) — понятие, обозначающее совокупность общественных отношений, организованных на основе индивидуального потребления, опосредованного рынком.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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