Почему россияне продолжают пить даже после праздников

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Певица Лолита Милявская поделилась своим наблюдением: в последнее время россияне стали чаще употреблять алкоголь, что она связывает с повышенным уровнем стресса. Такое поведение артистка заметила, гастролируя по разным городам России. Она считает, что это реакция людей на текущую экономическую ситуацию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Руководитель наркологической клиники Александр Федорченко в интервью "Радио 1" рассказал, когда пристрастие к алкоголю становится поводом для тревоги. По его словам, около 20% людей на праздниках продолжают пить, даже когда мероприятие заканчивается. Если человек узнает себя в этих 20%, это сигнал к тому, чтобы задуматься и обратиться за помощью к специалисту.

Эксперт отметил, что важно соблюдать культуру употребления алкоголя. Он подчеркнул, что категорические запреты не всегда оправданы, однако следует помнить о мере.

"Алкоголь может стать поводом для общения, если это происходит в теплой и доброжелательной атмосфере", — добавил нарколог.

Уточнения

Алкоголи́зм (от араб. الكحل‎ [al-koḥl] - "порошкообразная сурьма"), также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этили́зм, алкогольная токсикомания - хроническое психическое прогредиентное заболевание.

