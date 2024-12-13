К чему приведёт хронический недосып?

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий отделением профилактики городской поликлиники №3 Елена Захарова рассказала, почему так важно высыпаться.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

По словам эксперта, когда мы спим, в организме происходят важные процессы, поэтому недосып может привести к серьёзным проблемам.

"Сон — это такая же жизненная необходимость, как еда. Почему тогда вы думаете, что без еды вы умрёте, а вот хронический недосып — не такая уж и страшная вещь? Вы даже не поймёте, почему так устали или раздражительны. Прежде, чем искать проблемы в организме — попробуйте начать высыпаться и возьмите это за правило”, — посоветовала врач.

Более того, специалист порекомендовала выделять в течение дня время на отдых, чтобы восстановить силы, улучшить продуктивность и даже снизить стресс.

Елена Захарова уверена, что соблюдение режима — это основа здоровья и благополучия. Правильный режим способствует тому, что организм лучше функционирует и нам легче достигать поставленных целей, пишет aif.ru.

Уточнения

Недосыпание или дефицит сна — последствия недостатка сна в течение нескольких дней или недель.

