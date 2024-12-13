Врачи начнут применять искусственную кожу, разработанную в Бурятии

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Бурятии разработали аналог живой кожи, который планируется использовать в медицинских учреждениях России. Об этом заявили представители пресс-службы регионального правительства.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория технопарка "Модуль"

"Росздравнадзор России выдал регистрационное удостоверение на инновационное средство для лечения ран NovoSkin, произведённое на основе коллаген-ламининовой матрицы. Теперь этот продукт начнёт использоваться в медучреждениях России. Во время испытаний средство применялось в клиниках Улан-Удэ, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Московской области", — рассказали представители пресс-службы.

Данная разработка предназначена для эффективного лечения ожоговых поражений, длительно незаживающих ран и трофических язв. Созданием этого научного продукта занимается компания "Шэнэскин", резидент Промышленного парка Бурятии, также участвующий в инновационной программе центра "Сколково".

Компания пользуется поддержкой Министерства промышленности Бурятии и регионального центра "Мой бизнес". "Шэнэскин" уже оформила патенты на свои медицинские изделия в Европе и Китае, а также представляла свои разработки на Восточном экономическом форуме и других международных мероприятиях, включая Международный форум "Огнестрельная рана. Хирургия повреждений".

В создании аналога живой кожи участвовали специалисты Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. В 2017 году на базе университета было учреждено Малое инновационное предприятие (МИП) "Байкальский центр биотехнологий". Ключевой целью данного предприятия, сформированного в партнерстве с медицинским центром "Диагрупп", является разработка и применение как фундаментальных, так и прикладных методов биотехнологий, а также внедрение результатов исследований в области молекулярной генетики и тканевой инженерии в клиническую практику.

Уточнения

Биотехноло́гия (от гр. βίος — «жизнь», τέχνη — «искусство, мастерство, способность», λόγος — «слово, смысл, мысль, понятие») — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.

