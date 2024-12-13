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Врач Майорова объяснила, с чем ни в коем случае нельзя сочетать алкоголь

1:30
Здоровье

Середина декабря — это время, когда стоит определиться с тем, что украсит ваш праздничный стол. И речь идет не только о блюдах, но и об алкогольных напитках, которые являются важной частью любого праздника.

Бармен за стойкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Гастроэнтеролог Ольга Майорова делится рекомендациями по правильному употреблению спиртного и говорит о том, что нельзя смешивать алкоголь с определенными напитками.

Обычно легкие алкогольные напитки, такие как тихие и игристые вина, употребляются без дополнительных добавок. Что касается крепкого алкоголя, его стоит сочетать с безалкогольными напитками. Тем не менее, некоторые традиционные комбинации могут негативно сказаться на здоровье.

Алкоголь не следует комбинировать с газированными напитками, даже в коктейлях. Углекислота способствует более быстрому усвоению алкоголя организмом, что увеличивает риск неконтролируемого опьянения. Кроме того, такие смеси имеют высокую калорийность и могут способствовать обезвоживанию, как отметила врач в интервью "Ленте.ру".

Также стоит избегать сочетания алкоголя с энергетическими напитками. Кофеин и сахар могут скрывать признаки опьянения, что повышает вероятность алкогольного отравления.

Ольга Майорова также предупредила о вреде смешивания различных видов алкоголя, таких как пиво и водка — это может быть очень опасно.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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