Врач Майорова объяснила, с чем ни в коем случае нельзя сочетать алкоголь

Середина декабря — это время, когда стоит определиться с тем, что украсит ваш праздничный стол. И речь идет не только о блюдах, но и об алкогольных напитках, которые являются важной частью любого праздника.
Гастроэнтеролог Ольга Майорова делится рекомендациями по правильному употреблению спиртного и говорит о том, что нельзя смешивать алкоголь с определенными напитками.
Обычно легкие алкогольные напитки, такие как тихие и игристые вина, употребляются без дополнительных добавок. Что касается крепкого алкоголя, его стоит сочетать с безалкогольными напитками. Тем не менее, некоторые традиционные комбинации могут негативно сказаться на здоровье.
Алкоголь не следует комбинировать с газированными напитками, даже в коктейлях. Углекислота способствует более быстрому усвоению алкоголя организмом, что увеличивает риск неконтролируемого опьянения. Кроме того, такие смеси имеют высокую калорийность и могут способствовать обезвоживанию, как отметила врач в интервью "Ленте.ру".
Также стоит избегать сочетания алкоголя с энергетическими напитками. Кофеин и сахар могут скрывать признаки опьянения, что повышает вероятность алкогольного отравления.
Ольга Майорова также предупредила о вреде смешивания различных видов алкоголя, таких как пиво и водка — это может быть очень опасно.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.