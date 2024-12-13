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Какой неожиданный полезный продукт может вызывать отёки

1:36
Здоровье

Какие факторы могут способствовать задержке жидкости в организме? Конечно, это консервы, снэки, чрезмерно сладкие продукты и алкоголь. Но это не единственные виновники.

Стакан молока
Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стакан молока

Специалисты подчеркивают, что нельзя делить продукты на "полезные" и "вредные". Проблема заключается в избыточном потреблении любых продуктов, даже тех, что содержат витамины, минералы и другие важные для здоровья элементы. То же самое относится и к молочным изделиям.

По мнению диетолога и эндокринолога Альбины Комиссаровой, лучше избегать употребления молочных продуктов на ночь. Это связано с тем, что они могут вызывать отёки из-за высокого содержания натрия в молочных изделиях.

Тем не менее, полностью отказываться от молока не нужно. Мнение о том, что взрослым следует исключить молочные продукты, не имеет достаточных оснований. Хотя с возрастом выработка лактазы, фермента для расщепления лактозы, действительно уменьшается, при отсутствии дискомфорта "молочка" вполне может оставаться в вашем рационе. Важно следить за реакцией своего организма, подчеркивает врач в интервью порталу "Здоровье Mail".

"Если они не вызывают побочных эффектов, ешьте их на здоровье", — объяснила специалист.

Что касается последнего приёма пищи, его рекомендуется совершать не менее чем за 3 часа до сна. Это поможет избежать отеков, чувства тяжести и других неприятных ощущений по утрам.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Лактаза (LCT) — это фермент из семейства β-галактозидаз, лактаза гидролизует гликозидные связи и принимает участие в гидролизе дисахарида лактозы.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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