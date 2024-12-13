Не игнорируйте симптомы рака: резкое похудение и тяжесть после еды

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Быстрое насыщение, тяжесть после еды и резкая потеря веса могут быть признаками рака двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

Врач объяснила, что к возможным симптомам заболевания относятся: снижение аппетита, "голодные боли" (боли в животе натощак или ночью), тошнота, рвота и ощущение тяжести после приёма пищи. Эти проявления часто остаются без внимания, но их игнорирование может привести к серьёзным последствиям.

Для точной диагностики специалисты проводят гастроскопию. Этот метод позволяет не только определить местоположение и вид опухоли, но и взять биопсию для исследования. Также Тимощенко отметила важность проведения эндоскопического УЗИ и компьютерной томографии с контрастированием для уточнения диагноза.

Она подчеркнула, что при первых подозрительных симптомах важно незамедлительно обратиться к врачу, поскольку ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на успешное лечение, сообщает NEWS. ru.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

