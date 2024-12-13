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Как разгладить морщины: советы без уколов

1:18
Здоровье

Разгладить морщины и улучшить состояние кожи можно без уколов, используя средства с пептидами коллагена и гиалуроновой кислотой. Такой метод предлагает косметолог Наталья Рябинова.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

По словам эксперта, важнейшими компонентами в борьбе с морщинами являются гиалуроновая кислота и активные пептиды. Гиалуроновая кислота помогает предотвратить обезвоживание, а пептиды запускают процесс естественной выработки коллагена, укрепляют структуру кожи, уменьшают отёки и делают морщины менее выраженными.

Рябинова подчеркнула, что средства с такими компонентами нужно наносить правильно. Для кожи вокруг глаз их следует использовать утром или перед сном, аккуратно похлопывая кончиками пальцев и отступая примерно на сантиметр от линии ресниц.

Регулярное применение этих средств важно для достижения стабильного результата. Накопительный эффект позволяет с каждым использованием улучшать состояние кожи, подтягивая её и сокращая морщины.

Косметолог также напомнила, что уход должен быть комплексным и включать не только правильные продукты, но и регулярное их использование, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Крем (от фр. crème - сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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