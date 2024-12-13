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Энергия на целый день: бананы вместо кофе

1:27
Здоровье

Кофе помогает взбодриться, но пить его на голодный желудок — не лучшая идея. Это может нанести вред вашему организму. Однако есть отличная альтернатива — натуральные источники энергии, которые поддержат бодрость без негативных последствий.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Исследователи из Университета Аппалачи (США) доказали, что бананы — прекрасный заменитель как кофе, так и синтетических энергетиков. В ходе экспериментов выяснилось, что всего два банана обеспечивают эффект, сопоставимый с одной банкой энергетического напитка.

В чём же секрет? Всё дело в составе, который действительно уникален. Банан богат витаминами группы B, калием и триптофаном — аминокислотой, которая помогает регулировать настроение и способствует здоровому сну. К тому же этот фрукт содержит природный сахар, что делает его идеальным для быстрого восполнения энергии.

Банан выигрывает перед кофе и синтетическими стимуляторами за счёт длительного эффекта. Если от кофе бодрость часто сменяется резким упадком сил, то банан дарит заряд энергии плавно и на весь день. Особенно полезно съесть банан перед физической активностью или вместо привычного перекуса.

Максимальный энергетический эффект дают слегка недозрелые бананы, поскольку в них содержится большее количество медленных углеводов, способствующих стабильному приливу сил.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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Энергия на целый день: бананы вместо кофе
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