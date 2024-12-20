Риски употребления энергетиков для мужчин

Энергетические напитки, обещающие мгновенный прилив сил и бодрости, стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, несмотря на распространённое мнение о безвредности умеренного употребления таких напитков, они могут причинить серьёзный вред здоровью, особенно мужчинам.
Как объяснила врач-эксперт Вера Серёжина, после употребления энергетиков ощущается временное повышение энергии, но это лишь иллюзия. Реальная причина этого состояния — сильная нагрузка на организм, который испытывает стресс из-за избытка сахара, кофеина и других стимулирующих веществ.
Энергетики могут вызвать головные боли, бессонницу и депрессию, а для мужчин ещё и проблемы с потенцией. Врач отмечает, что употребление энергетиков перегружает сердечно-сосудистую систему: сердце работает на пределе, сосуды перегружены, что может нарушить эрекцию. Кроме того, повышается уровень сахара в крови, что усугубляет общее состояние организма.
Мужчины должны помнить, что регулярное потребление таких напитков несёт серьёзные риски для здоровья, включая проблемы с сердцем и половой функцией.
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