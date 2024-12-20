Риски употребления энергетиков для мужчин

Употребление энергетиков угрожает мужскому здоровью

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчин предупредили об опасности употребления энергетиков: сердце работает на пределе

Энергетические напитки, обещающие мгновенный прилив сил и бодрости, стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, несмотря на распространённое мнение о безвредности умеренного употребления таких напитков, они могут причинить серьёзный вред здоровью, особенно мужчинам.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Как объяснила врач-эксперт Вера Серёжина, после употребления энергетиков ощущается временное повышение энергии, но это лишь иллюзия. Реальная причина этого состояния — сильная нагрузка на организм, который испытывает стресс из-за избытка сахара, кофеина и других стимулирующих веществ.

Энергетики могут вызвать головные боли, бессонницу и депрессию, а для мужчин ещё и проблемы с потенцией. Врач отмечает, что употребление энергетиков перегружает сердечно-сосудистую систему: сердце работает на пределе, сосуды перегружены, что может нарушить эрекцию. Кроме того, повышается уровень сахара в крови, что усугубляет общее состояние организма.

Мужчины должны помнить, что регулярное потребление таких напитков несёт серьёзные риски для здоровья, включая проблемы с сердцем и половой функцией.

Уточнения

Поте́нция - способность организма к половому акту.

