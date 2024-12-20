Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Формирование планет сложнее, чем думали: новое доказательство
Дима Билан встретит Новый год с Шахтёром в новой квартире
Нужно ли мыть говядину перед приготовлением? Шеф-повара поставили точку в этом споре
Выпады со штангой: польза, техника и распространённые ошибки
Путин оценил политику Центробанка
Может ли ходьба помочь преодолеть стресс и депрессию, как обещают учёные?
Чем заменить масло в бутербродах с икрой
Как избежать порчи чеснока в квартире: три способа хранения
Секреты выгодных покупок: как купить квартиру с 40% скидкой

Риски употребления энергетиков для мужчин

Употребление энергетиков угрожает мужскому здоровью
1:22
Здоровье

Мужчин предупредили об опасности употребления энергетиков: сердце работает на пределе

Энергетические напитки, обещающие мгновенный прилив сил и бодрости, стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, несмотря на распространённое мнение о безвредности умеренного употребления таких напитков, они могут причинить серьёзный вред здоровью, особенно мужчинам.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Как объяснила врач-эксперт Вера Серёжина, после употребления энергетиков ощущается временное повышение энергии, но это лишь иллюзия. Реальная причина этого состояния — сильная нагрузка на организм, который испытывает стресс из-за избытка сахара, кофеина и других стимулирующих веществ.

Энергетики могут вызвать головные боли, бессонницу и депрессию, а для мужчин ещё и проблемы с потенцией. Врач отмечает, что употребление энергетиков перегружает сердечно-сосудистую систему: сердце работает на пределе, сосуды перегружены, что может нарушить эрекцию. Кроме того, повышается уровень сахара в крови, что усугубляет общее состояние организма.

Мужчины должны помнить, что регулярное потребление таких напитков несёт серьёзные риски для здоровья, включая проблемы с сердцем и половой функцией.

Уточнения

Поте́нция - способность организма к половому акту.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
Обсудить
Сейчас читают
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
Простой способ избежать прорастания картофеля: спасите свой урожай
Садоводство, цветоводство
Простой способ избежать прорастания картофеля: спасите свой урожай Аудио 
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера Игорь Буккер
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Когда и как пересаживать орхидею: советы для начинающих
Как добиться рекордного урожая малины: соседи будут вам завидовать
От Камчатки до Карелии: Где покататься на снегоходах в декабре
Употребление энергетиков угрожает мужскому здоровью
Головокружение на тренировке: причины и первая помощь
Как распознать слабоумие у собаки: 4 тревожных признака
Ранняя зелень на участке: три идеи для урожая
На востоке Финляндии требуют компенсации последствий разрыва с Россией
Эксперты рассказали, куда можно поехать на февральские и мартовские праздники
Алексей Воробьёв назвал причину, по которой до сих пор не женат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.