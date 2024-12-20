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Пропуск завтрака и его связь с сердечными заболеваниями

Отказ от завтрака увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета
1:12
Здоровье

Отказ от завтрака повышает риск преждевременной смерти: мнение врачей

Пропуск завтрака может значительно ухудшить здоровье и повысить риск преждевременной смерти. Врачи-кардиолог Герман Гандельман и врач-иммунолог Андрей Продеус предупредили, что отказ от утреннего приёма пищи увеличивает вероятность серьёзных заболеваний и сокращает продолжительность жизни.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Гандельман отметил, что регулярный пропуск завтрака на 22 % повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он также добавил, что этот вредный привычка увеличивает риск преждевременной смерти на 25 %. Врачи подчёркивают, что отказ от завтрака, особенно если это происходит 4-5 раз в неделю, почти в два раза увеличивает опасность заболеваний.

Кроме того, отказ от завтрака на 6 % повышает вероятность развития диабета, что также является значимой угрозой для здоровья.

Иммунолог Андрей Продеус уточнил, что завтракать лучше до 8 утра. Каждый час после 9 утра увеличивает риски, о которых говорил Гандельман, на 6 %.

Уточнения

Диабе́т — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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