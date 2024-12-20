Гранат и его влияние на рак простаты и груди

Назван продукт, снижающий риск онкологических заболеваний

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биолог назвал неочевидный продукт, который может защитить от рака

Регулярное употребление граната может стать важной частью профилактики онкологических заболеваний. Особенно этот фрукт полезен для предотвращения рака предстательной железы и груди.

Фото: flickr.com by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овощи в корзине

По словам биолога Романа Опарина, гранат способен существенно снизить риск развития рака. Исследования показывают, что он может замедлить рост раковых клеток и уменьшить вероятность их распространения. Это делает гранат ценным продуктом для профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, гранат обладает рядом других полезных свойств. Он помогает снизить артериальное давление, уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также он богат витамином С, который укрепляет иммунитет и ускоряет заживление ран, что способствует общему укреплению организма.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

