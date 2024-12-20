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Гранат и его влияние на рак простаты и груди

Назван продукт, снижающий риск онкологических заболеваний
0:56
Здоровье

Биолог назвал неочевидный продукт, который может защитить от рака

Регулярное употребление граната может стать важной частью профилактики онкологических заболеваний. Особенно этот фрукт полезен для предотвращения рака предстательной железы и груди.

Овощи в корзине
Фото: flickr.com by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощи в корзине

По словам биолога Романа Опарина, гранат способен существенно снизить риск развития рака. Исследования показывают, что он может замедлить рост раковых клеток и уменьшить вероятность их распространения. Это делает гранат ценным продуктом для профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, гранат обладает рядом других полезных свойств. Он помогает снизить артериальное давление, уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также он богат витамином С, который укрепляет иммунитет и ускоряет заживление ран, что способствует общему укреплению организма.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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