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Почему использование расширителей для носа не опасно

Влияние расширителей для носа на здоровье
1:25
Здоровье

Безопасность использования расширителей для носа: взгляд врача

Расширители для носа, предназначенные для борьбы с храпом, приобретают всё большую популярность. Эти устройства помогают людям, страдающим от храпа, но только в определённых случаях, считает отоларинголог и отоневролог Ольга Мальченко.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

По её словам, расширители эффективны, если причиной храпа является синдром клапана носа. Это состояние возникает, когда во время дыхания ноздри западают, а воздух не поступает должным образом. В таких случаях расширители помогают предотвратить западание, улучшая проходимость носовых путей и, соответственно, уменьшая храп.

Однако, если храп вызван другими факторами, такие устройства не окажут желаемого эффекта. В этом случае единственным решением остаётся оперативное вмешательство.

Что касается безопасности использования расширителей для носа, то врач отмечает, что они не несут угрозы здоровью. Наоборот, наличие свободного потока воздуха через ноздри является нормой. Проблемы могут возникнуть только в случае недостатка кислорода, а не от увеличения притока воздуха.

Не стоит беспокоиться и о том, что нос может "привыкнуть" к расширению. Визуальных изменений, связанных с длительным использованием устройства, не произойдёт.

Уточнения

Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Николаев Николай
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