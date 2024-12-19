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Каких продуктов следует избегать при стрессе

Продукты, которые помогают бороться со стрессом, а какие — усугубляют его
1:42
Здоровье

Какие продукты нельзя есть при стрессе: руки прочь от шоколада

Стресс — это не только эмоциональная нагрузка, но и влияние на наш выбор пищи. Некоторые продукты могут помочь справиться с ним, а другие — наоборот, только усилят напряжение.

Торт
Фото: web.archive.org by Clotee Pridgen Alloc…, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Почему не стоит есть шоколад и сладости

Когда мы испытываем стресс, организму хочется быстрого решения, и он требует быстрых углеводов, которые содержатся в сладком и мучном. Однако шоколад или печенье могут дать только кратковременный эффект, после чего стресс вернётся с удвоенной силой.

Долгосрочные последствия сладкого перекуса — лишь временное облегчение, и спустя короткое время стресс возвращается.

Какие продукты помогут снизить стресс?

Для борьбы со стрессом гораздо лучше выбирать продукты, содержащие магний и серотонин. Например, орехи — они богатые магнием, который помогает успокоить нервы. В них также есть белок, который обеспечивает длительное насыщение.

Ещё одним отличным вариантом для перекуса при стрессе являются бананы, которые содержат серотонин, известный как "гормон счастья".

Продукты, которые стоит исключить при стрессе

Помимо сладкого, вредными могут быть фрукты, как, например, виноград, которые резко повышают уровень сахара в крови. То же самое касается и кофе, который может только повысить уровень тревожности.

Лучше отдавать предпочтение здоровым перекусам, таким как авокадо, супы или продукты с низким гликемическим индексом, которые поддержат стабильный уровень сахара в крови и не усилят стресса.

Уточнения

Гликемический индекс — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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