Что нужно делать, чтобы избежать тромбоза и варикоза

Флеболог предупредила о факторах, способствующих развитию варикоза

Флеболог перечислила ошибки, которые ведут к варикозу и тромбозу

Варикоз и тромбоз — это заболевания, которые могут серьёзно повлиять на здоровье, но многие из них можно предотвратить, избегая распространённых ошибок. Об этом рассказала российский врач-флеболог Елена Смирнова.

Ошибки, приводящие к варикозу и тромбозу

По словам Смирновой, среди основных факторов, способствующих развитию варикоза и тромбоза, можно выделить ношение тесной обуви и узкой одежды, длительное пребывание на солнце, увлечение сауной и горячими ваннами.

Эти ошибки, как правило, перегружают сосуды, нарушая их нормальную работу и способствуя возникновению неприятных симптомов.

Как избежать заболеваний

Для профилактики этих заболеваний важно вести активный образ жизни и следить за весом. Особенно полезно делать регулярные физические упражнения.

Если ваша работа требует длительного сидения, старайтесь чаще менять положение ног, а также включать в свою ежедневную практику лечебную физкультуру.

Смирнова порекомендовала такие упражнения, как круговые движения стопой, сгибание и разгибание ног в голеностопных суставах, а также ходьбу или бег на месте. Очень полезны также такие упражнения, как "велосипед" и "ножницы", которые можно выполнять лёжа на спине.

Уточнения

Варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен, для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование аневризмоподобных локальных расширений.



