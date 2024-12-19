Энергия без кофе и почему банан — лучший выбор, чтобы взбодриться

Банан — это лучший натуральный энергетик

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что съесть, чтобы взбодриться: ученые нашли натуральный энергетик

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мороженое из банана

Всем известно, что кофе бодрит, но вот пить его натощак может быть вредно для здоровья. Поэтому многие ищут альтернативу, и, как выяснили ученые из Университета Аппалачи (США), такой альтернативой могут стать бананы.

Натуральный энергетик

По результатам исследований, всего два банана могут дать тот же эффект, что и одна банка искусственного энергетика. Уникальный состав банана делает его отличным источником энергии: он содержит витамины группы B, калий и триптофан — аминокислоту, которая помогает поддерживать хорошее настроение и здоровый сон.

Кроме того, банан является источником природного сахара, что делает его идеальным вариантом для быстрого повышения уровня энергии.

В отличие от кофе или синтетических энергетиков, эффект от банана сохраняется на длительное время. Прилив энергии ощущается в течение всего дня, а снижение этого уровня происходит плавно и без резких спадов.

Когда лучше есть банан?

Банан идеально подходит для употребления перед тренировкой, физической нагрузкой или как перекус в течение дня. Максимальный эффект можно получить, если съесть чуть недозрелый банан.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

