Врач рассказала, с какими продуктами опасно сочетать хурму

В рач-диетолог Елена Соломатина не рекомендует употреблять хурму вместе с мясом, мёдом и холодной водой, как сообщает сайт Москва 24.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ хурма

По словам специалиста, ягода содержит танины. Особенно их много в плодах, которые вязкие. Танины способны связывать различные вещества, что затрудняет усвоение продуктов, употреблённых вместе с хурмой.

Соломатина пояснила, что, например, мясо переваривается достаточно долго, и для его нормального расщепления требуется свободное воздействие ферментов. Танины могут нарушать этот процесс. Когда такое соединение попадает в ротовую полость, человек ощущает неприятный вкус, так как оно начинает взаимодействовать со слизистой. Это затрудняет всасывание пищи и нарушает пищеварение.

Сладкая хурма содержит большое количество сахара, поэтому её не стоит есть с медом. Такое сочетание значительно повышает уровень глюкозы в крови, предупредила эксперт.

Кроме того, Соломатина не советует запивать хурму холодной водой.

По её словам, холодная вода может вызывать спазмы пищеварительных сфинктеров, что нарушает выделение ферментов и процесс пищеварения. Это негативно сказывается на усвоении хурмы.

Диетолог посоветовала употреблять хурму отдельно от других продуктов. Это позволит ей лучше усвоиться и не помешает перевариванию остальной пищи.

Уточнения

Тани́ны или танни́ны (от фр. tanins) — группа фенольных соединений растительного происхождения, содержащих большое количество групп −OH.

