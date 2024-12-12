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Как ЛОР-врач поможет в борьбе с простудой

1:34
Здоровье

С наступлением осени и зимы, помимо уютных вечеров, приходит сезон простуд, таких как насморк, боль в горле и заложенность ушей. Игнорирование этих симптомов может привести к гаймориту, тонзиллиту или отиту, сообщает rostovgazeta. ru.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Домашние методы не всегда эффективны, и в таких случаях необходим ЛОР-врач, который поможет быстро вылечиться и предотвратить рецидив.

ЛОР-врач диагностирует и лечит заболевания уха, горла и носа — первой линии защиты от вирусов и бактерий. Простуда часто начинается с поражения этих органов.

В сезон простуд к ЛОРу обращаются с затяжным насморком (ринитом), воспалением горла (фарингитом, тонзиллитом), болями и заложенностью в ушах (отитом), гайморитом и другими синуситами, а также с храпом и увеличенными аденоидами у детей. Реклама

Эти проблемы, кажущиеся незначительными, без лечения могут стать хроническими и вызвать осложнения.

Для профилактики ЛОР-специалисты рекомендуют укреплять иммунитет (витамины, активность, жидкость, влажность воздуха), соблюдать гигиену носа (промывание, умеренность в каплях, закаливание), одеваться по погоде, избегать переохлаждения и контактов с больными, а также вакцинироваться и регулярно проходить осмотры.

Соблюдая эти рекомендации, можно снизить риск простудных заболеваний и сохранить здоровье ЛОР-органов.

Уточнения

Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός «нос») — синдром воспаления слизистой оболочки носа. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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