Учёные выяснили, что полноценный сон защищает тело от старческой слабости

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое в Университете Пенсильвании, показало, что пожилые люди, которые спят не менее девяти часов в сутки, реже сталкиваются со старческой слабостью. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале BMC Public Health, сообщает "Царьград".

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

С возрастом у людей ослабевают мышцы и кости, что может приводить к снижению качества жизни, развитию различных заболеваний и даже преждевременной смерти. Как утверждают учёные, основной причиной этого является нарушение сна. Поскольку пожилые люди часто сталкиваются с проблемами со сном, возникает порочный круг: недостаток сна усиливает слабость, а слабость, в свою очередь, мешает нормальному сну.

Чтобы подтвердить эти выводы, учёные проанализировали данные 6500 добровольцев старше 50 лет. Сначала участников разделили на три группы — от слабых до сильных — на основании таких показателей, как скорость ходьбы, сила рук и вес. Анализ данных о сне показал, что участники, которые плохо спали, имели в три раза больший риск развития старческой слабости.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

