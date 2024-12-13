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Чем опасны прогулки босиком по заграничным пляжам

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Здоровье

Туристка из Британии заразилась паразитарной инфекцией, гуляя босиком по пляжу в Таиланде.

Ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Поначалу у неё начала очень сильно чесаться стопа. То, что под кожей её ноги появился червь, она поняла позднее.

"Каждые несколько часов я чувствовала, как он шевелится. Я видела, как он поднимается по моей ноге", — поделилась она.

Оказалось, что она заразилась анкилостомидозом — паразитарным заболеванием, которое вызывают круглые черви. Как рассказал паразитолог Алекс Лукас, есть 2 типа этих червей: первые заражают людей, а другие — собак.

Он добавил, что яйца этих червей могут передаваться через экскременты животных. Они способны развиваться в окружающей среде, где из них появляются крошечные личинки.

Уточнения

Анкилостомидозы — антропонозы, пероральные и перкутанные геогельминтозы. Заболевание, вызываемое паразитированием в кишечнике у человека круглых червей (гельминтов) — анкилостомид.

Немато́ды (лат. Nematoda, от греч. νήμα – нить и εἶδος – форма), или кру́глые че́рви, — тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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