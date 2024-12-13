Чем опасны прогулки босиком по заграничным пляжам

Туристка из Британии заразилась паразитарной инфекцией, гуляя босиком по пляжу в Таиланде.
Поначалу у неё начала очень сильно чесаться стопа. То, что под кожей её ноги появился червь, она поняла позднее.
"Каждые несколько часов я чувствовала, как он шевелится. Я видела, как он поднимается по моей ноге", — поделилась она.
Оказалось, что она заразилась анкилостомидозом — паразитарным заболеванием, которое вызывают круглые черви. Как рассказал паразитолог Алекс Лукас, есть 2 типа этих червей: первые заражают людей, а другие — собак.
Он добавил, что яйца этих червей могут передаваться через экскременты животных. Они способны развиваться в окружающей среде, где из них появляются крошечные личинки.
Анкилостомидозы — антропонозы, пероральные и перкутанные геогельминтозы. Заболевание, вызываемое паразитированием в кишечнике у человека круглых червей (гельминтов) — анкилостомид.
Немато́ды (лат. Nematoda, от греч. νήμα – нить и εἶδος – форма), или кру́глые че́рви, — тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.