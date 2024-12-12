Врач объяснила, почему после похудения лицо становится обвисшим

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий факультета дополнительного профессионального образования Пироговского университета, врач-косметолог Алиса Шарова рассказала сайту aif.ru о том, почему быстрое похудение может негативно сказаться на внешности и как с этим бороться.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Она отметила, что современные препараты для похудения действительно могут быстро снижать вес, но это не всегда безопасно для здоровья. Быстрое похудение приводит к тому, что лицо теряет объём и выглядит более старым и измождённым. По этой причине специфический внешний вид сильно похудевших людей называют "Лицо Оземпик", хотя Оземпик — лишь один из популярных препаратов для похудения.

Алиса Шарова подчеркнула, что для внешнего вида лица очень важен так называемый глубокий жир, который располагается между костями черепа и мышцами. Именно он определяет структуру и объёмы лица. Исследования показывают, что потеря глубокого жира происходит с возрастом даже у людей с ожирением. Это естественный процесс старения, остановить который невозможно. Однако, по словам врача, можно стремиться к здоровому образу жизни и нормальному весу. Косметология и пластическая хирургия также могут помочь сделать лицо более молодым.

Врач-косметолог рассказала, что особенности и скорость старения лица часто передаются по наследству. Если у родителей есть грыжи под глазами, то у их детей они могут появиться рано. То же самое касается и "кисетных" морщин вокруг губ. Однако образ жизни, по словам Алисы Шаровой, может повлиять на активность генов. Факторы окружающей среды, такие как стрессы, курение, алкоголь и болезни, могут ускорить старение.

Что касается косметологических и хирургических процедур, то они не влияют на общий процесс старения лица, но могут повлиять на то, как будет проходить старение в той области, которая подверглась процедуре.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

