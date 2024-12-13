Благодаря чему в России удалось рекордно снизить младенческую смертность?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о значительном снижении младенческой смертности в стране. Это стало возможным благодаря работе 175 перинатальных центров, расположенных в различных регионах России.
По мнению эксперта по вопросам репродуктивного здоровья Бориса Лордкипанидзе, которым он поделился в интервью с Ньюсинфо, улучшение качества медицинской помощи в родильных отделениях также сыграло свою роль. Он отметил, что оснащение учреждений третьего уровня также улучшилось, что позволило обеспечить более качественный уход за новорождёнными и недоношенными детьми.
Кроме того, в России проводится масштабный неонатальный скрининг, позволяющий выявлять тяжёлые заболевания на ранней стадии, когда клинические проявления ещё отсутствуют.
Лордкипанидзе также сообщил о росте процента высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства и гинекологии. Он подчеркнул, что на более поздних сроках беременности большее значение приобретает система родовспоможения и выхаживания детей.
За последние 10 лет младенческая смертность в России снизилась почти наполовину, а детская смертность уменьшилась более чем на половину. Учитывая курс государства на улучшение демографической ситуации, можно ожидать дальнейшего улучшения ситуации в этой сфере.
Младе́нец грудной ребёнок — ребёнок в возрасте от рождения до года.
Младенческая смертность (также иногда называется детская смертность, хотя это не совсем точно) — смертность среди детей младше одного года; один из базовых статистических показателей демографии, составляющих смертность населения.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.