Благодаря чему в России удалось рекордно снизить младенческую смертность?

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о значительном снижении младенческой смертности в стране. Это стало возможным благодаря работе 175 перинатальных центров, расположенных в различных регионах России.

Фото: flickr.com by Nana B Agyei, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Младенец в роддоме с биркой

По мнению эксперта по вопросам репродуктивного здоровья Бориса Лордкипанидзе, которым он поделился в интервью с Ньюсинфо, улучшение качества медицинской помощи в родильных отделениях также сыграло свою роль. Он отметил, что оснащение учреждений третьего уровня также улучшилось, что позволило обеспечить более качественный уход за новорождёнными и недоношенными детьми.

Кроме того, в России проводится масштабный неонатальный скрининг, позволяющий выявлять тяжёлые заболевания на ранней стадии, когда клинические проявления ещё отсутствуют.

Лордкипанидзе также сообщил о росте процента высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства и гинекологии. Он подчеркнул, что на более поздних сроках беременности большее значение приобретает система родовспоможения и выхаживания детей.

За последние 10 лет младенческая смертность в России снизилась почти наполовину, а детская смертность уменьшилась более чем на половину. Учитывая курс государства на улучшение демографической ситуации, можно ожидать дальнейшего улучшения ситуации в этой сфере.

Уточнения

Младе́нец грудной ребёнок — ребёнок в возрасте от рождения до года.



Младенческая смертность (также иногда называется детская смертность, хотя это не совсем точно) — смертность среди детей младше одного года; один из базовых статистических показателей демографии, составляющих смертность населения.

